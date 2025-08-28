Встречу на высшем уровне планируется провести на полях саммита СНГ в октябре в Таджикистане

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва и Ашхабад активно ведут подготовку к предстоящему осенью саммиту Россия - Центральная Азия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем председателя кабинета министров, главой МИД Туркмении Рашидом Мередовым.

"Наши позиции на международной арене близки, во многом совпадают, прежде всего в том, что касается обеспечения процветания, укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе, - сказал глава МИД РФ. - Мы эффективно взаимодействуем в контексте Содружества Независимых Государств и планируем провести на полях саммита СНГ в октябре в Таджикистане вторую встречу в верхах Центральная Азия плюс Россия".

По словам Лаврова, в ходе переговоров с Мередовым был затронут также вопрос подготовки мероприятий каспийской "пятерки" - как на уровне министров иностранных дел, так и на высшем уровне. "Мы также заинтересованы в развитии наших связей в ООН, где Россия и Туркменистан неизменно поддерживают инициативы друг друга, когда соответствующая резолюция выносится на суд всемирной организации. И, безусловно, предстоящий в декабре этого года очередной юбилей решений Туркменистана о постоянном нейтралитете, 30 лет уже будет с этих решений, наверняка в Организации Объединенных Наций мы найдем возможность достойно отметить эту дату", - добавил министр.

Первый саммит Россия - Центральная Азия состоялся в октябре 2022 года в Астане.