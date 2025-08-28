Председатель высшего совета партии "Единая Россия" отметил, что Россия как многонациональная страна является домом и для белорусов, а в Белоруссии проживает много россиян

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель высшего совета партии "Единая Россия", посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов считает, что россиян и белорусов нельзя рассматривать отдельно друг от друга, поскольку их объединяет общая история, культура и схожий образ жизни.

"Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что Москва и Минск имеют одинаковые позиции по всем вопросам двусторонних и международных отношений. Политика наших стран - выражение позиции наших народов. Считаю, что о россиянах и белорусах нельзя говорить раздельно, в отрыве друг от друга. В этом смысле мы и есть единый народ - одинаково думаем, мечтаем, надеемся, живем похожие жизни", - отметил он в интервью партийному журналу "Первичка".

По словам Грызлова, Россия как многонациональная страна является домом и для белорусов, а в Белоруссии проживает много россиян. "Тезис "Две страны - одно Отечество" как нельзя лучше формирует понимание нашего единства, основанного на общих исторических корнях, памяти, религии и длительном совместном проживании в общих границах", - подчеркнул политик.