Он ранее был первым заместителем главы города

ВЛАДИМИР, 28 августа. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы города Владимира стал Владимир Гарев, который ранее был первым заместителем главы города.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Временно исполняющим полномочия главы города Владимира назначен первый заместитель главы Владимир Гарев. Соответствующий указ 28 августа 2025 года подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, указ вступил в законную силу в день подписания. Гарев будет исполнять обязанности до избрания нового главы и вступления его в должность.

Прошлого главу города Дмитрия Наумова 28 августа суд заключил под стражу до 25 октября. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).