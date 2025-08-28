Главы МИД также выразили готовность продолжать тесную координацию в рамках СНГ, ООН, форматов "Каспийская пятерка" и "Центральная Азия плюс Россия"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель председателя кабинета министров, глава МИД Туркмении Рашид Мередов обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-туркменистанского стратегического партнерства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров сторон, которые состоялись 28 августа в Москве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-туркменистанского углубленного стратегического партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и поддержки", - отметили на Смоленской площади.

"Отмечен прогресс в реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита министра иностранных дел России Лаврова в Туркменистан 24-25 июня. Уделено внимание совместным торгово-экономическим и культурно-гуманитарным проектам, рассмотрен ход подготовки к очередному заседанию Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству", - добавили в МИД РФ.

Кроме того, стороны выразили готовность продолжать тесную координацию в рамках СНГ, ООН, форматов "Каспийская пятерка" и "Центральная Азия плюс Россия". "Обсудили предстоящие контакты в ходе многосторонних мероприятий в России и Туркменистане, запланированных на вторую половину 2025 года. Переговоры прошли в традиционной для российско-туркменистанских отношений атмосфере дружбы и взаимопонимания", - заключили в российском дипведомстве.