Нововведения обеспечат для удостоверений правовую основу на уровне федерального закона, "как это имеет место с другими видами документов, выдаваемых иностранным гражданам", отмечается в законопроекте

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который актуализирует порядок выдачи удостоверений иностранным дипломатам, которые работают в России. Документ размещен в думской электронной базе.

В правительстве объяснили, что в настоящий момент принадлежность к дипломатам по-прежнему удостоверяется документами, которые выдает МИД РФ на основании статьи 31 положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории СССР, которое "по объективным причинам морально устарело и не отвечает современным реалиям". При этом действующее российское законодательство упоминаний о таких аккредитационных документах не содержит вовсе.

Нововведения же обеспечат для удостоверений правовую основу на уровне федерального закона, "как это имеет место с другими видами документов, выдаваемых иностранным гражданам". При этом сами документы о принадлежности к дипломатам формально не изменятся.

Нововведения предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В документе появится понятие "аккредитация", под которым подразумевается оформление и выдача аккредитационных документов иностранным гражданам для подтверждения наличия у них дипломатических привилегий и иммунитетов, предусмотренных международными договорами РФ или общепризнанными нормами международного права. Кроме того, проектом предлагается закрепить в законодательстве норму о том, что за аккредитацию иностранных дипломатов будет отвечать МИД России.

В пояснительной записке указано, что новые нормы предлагается внести именно в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в связи с тем, что он уже регулирует целый ряд связанных с дипломатами отношений.