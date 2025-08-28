Шойгу: в Афганистане находится около 23 тыс. членов террористических группировок

В стране насчитывается около 20 террористических организаций, отметил секретарь СБ России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 23 тыс. представителей террористических группировок действуют в Афганистане, власти в Кабуле активно борются с ними. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергея Шойгу для "Российской газеты".

"По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций, общей численностью более 23 тыс. боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира", - отметил он. По словам Шойгу, афганское руководство принимает меры для борьбы с терроризмом в силу своих возможностей.

Как указал секретарь СБ РФ, деятельность террористических группировок остается одним из факторов, напрямую связанным с производством наркотиков. "Наибольшее беспокойство вызывает деятельность афганского крыла ИГИЛ - "Вилаят Хорасан" (является структурным подразделением ИГ, признана террористической. Обе структуры запрещены в РФ), имеющего тренировочные лагеря и опорные базы, в основном на востоке, севере и северо-востоке страны", - пояснил он.

Шойгу отметил, что Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГ. "Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной", - заключил секреать СБ РФ.