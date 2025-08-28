Песков назвал гаданиями сообщения о кандидатуре Козака на пост полпреда в СЗФО

Пресс-секретарь президента России не стал комментировать сообщения о возможном назначении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак может стать одним из кандидатов на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщили "Ведомости" со ссылкой на три источника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эти утверждения.

"Мы же никогда кадровые гадания не комментируем", - отметил Песков изданию.

Дмитрий Козак занимает пост заместителя руководителя администрации президента РФ с 24 января 2020 года.