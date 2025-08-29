Бизнес-диалог раскроет возможности для сотрудничества в сферах сельского хозяйства, образования, энергетики, фармацевтики, новых технологий и искусственного интеллекта, подчеркнул дипломат

БАНГКОК, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бизнес-диалог "Россия - Таиланд" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) призван раскрыть потенциал сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, образования, фармацевтики, новых технологий и искусственного интеллекта, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"В рамках ВЭФ состоится тематическая сессия - бизнес-диалог "Россия - Таиланд". Благодаря активной позиции нашего Российского-Таиландского делового совета и его председателя Ивана Демченко бизнес-диалог "Россия - Таиланд" организуется уже во второй раз в этом году. Его задача - придать стимул развитию экономического сотрудничества, найти новые направления, в которых заинтересованы и наши таиландские друзья, и российская сторона", - сказал он.

"Потенциал развития нашего экономического сотрудничества довольно весомый, это касается энергетики, сельского хозяйства, образования, фармацевтики, новых технологий и искусственного интеллекта. Кроме того, Таиланд является одним из самых популярных туристических направлений. С начала года здесь побывали почти 1,2 млн российских туристов, вероятно, к концу года будет новый рекорд. Такого рода встречи участников внешнеэкономической деятельности важны именно в плане продвижения не только взаимного интереса, но и практического сотрудничества между компаниями. И важно, что в таком диалоге участвуют представители государственных структур двух стран, которые принимают во внимание предложения участников внешнеэкономической деятельности", - сказал он.

"Нас проинформировали, что на форуме планируют быть таиландские представители делового сообщества, в частности руководитель компании CP Foods Супакит Чираванон, который является почетным консулом России в трех северо-западных провинциях: Чиангмай, Чианграй и Мэхонгсон. Хотел бы отдельно отметить, что в этом году решила воспользоваться приглашением на ВЭФ исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсиа Алисджабана. Мы вносим существенный интеллектуальный и финансовый вклад в поддержку деятельности ЭСКАТО в развитии взаимодействия между странами региона, поэтому, на мой взгляд, участие исполнительного секретаря <...> является важным событием в плане организации форума и диалога на соответствующую тематику", - отметил российский дипломат.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано 90 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.