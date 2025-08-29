В отношениях между Украиной и Европой настал очень "пикантный момент", считает директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц не сможет оставить без внимания итоги расследования по "Северным потокам", он должен будет отреагировать на след, ведущий к властям Украины. Об этом ТАСС заявил директор Аспирантской школы по международным отношениям и зарубежным региональным исследованиям НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

"Пока Мерц, безусловно, позиционирует себя в международном плане как настоящий истинный защитник Украины, но такие вещи не проходят бесследно для политической оппозиции в Германии, не проходят бесследно для общественного мнения и так далее. Поэтому Мерцу здесь нужно будет реагировать, что может несколько сбавить этот общий позитивный, крайне позитивный тон в поддержке Украины и со стороны немцев, и со стороны Европы. Но опять же нужно смотреть, как будут развиваться события и как будет идти следствие", - сказал он.

Пр его словам, настал очень "пикантный момент в отношениях между Украиной и Европой". "Я думаю, что здесь важным для нас является, скорее, не возможности каких-то исковых требований со стороны России в отношении Украины, а тот факт, что это, безусловно, очень пикантный момент в отношениях между Украиной и европейскими союзниками, особенно в преддверии того, как европейцы готовы сформулировать и публично дать какие-то гарантии безопасности Украины после окончания, соответственно, военной фазы конфликта", - указал эксперт.

Собеседник агентства отметил, что, безусловно, немцам это не нравится, и что, скорее всего, публично Украину они критиковать не будут. "Но вопрос относительно того, зачем Украина это делает и как она может это возместить, и не повторится ли это в будущем, когда европейцы уже дадут гарантии, безусловно, здесь налицо", - сказал Шеин.

"Поэтому я думаю, что это еще один момент, который может осложнить взаимоотношения между европейцами и Украиной, особенно в преддверии, если не развязки, то движений к развязке украинского конфликта", - заключил он.

О подрывах "Северных потоков"

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.