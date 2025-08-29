Посол в Пекине: РФ и КНР будут тесными партнерами и через 15 лет, и в далеком будущем

Это возможно благодаря поступательному и стабильному характеру развития двустороннего взаимодействия, отметил Игорь Моргулов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. РФ и Китай связывают общие интересы, страны будут тесными партнерами и через 15 лет, и в отдаленном будущем. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью, опубликованном в новом номере журнала "Евразимут".

"Поступательный и стабильный характер развития двустороннего взаимодействия, приверженность базовым принципам нашего диалога, твердое следованием нормам международного права и высокая общность интересов двух государств на мировой арене позволяют с уверенностью говорить о том, что и через 10-15 лет, и в более отдаленном будущем Москву и Пекин будут связывать тесные партнерские отношения", - сказал он.

По словам Моргулова, важной отличительной чертой связей Москвы и Пекина является их неподверженность политической конъюнктуре. "Нацеленность на последовательное углубление стратегического партнерства отражает консенсус, сложившийся в политических элитах обеих стран", - добавил посол.