По мнению Игоря Моргулова, ШОС - одна из важнейших точек приложения совместных усилий России и Китая

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия и Китай вместе выступают за то, чтобы межгосударственное взаимодействие в Евразии развивалось без гегемонии и враждебной блоковой политики. Об этом заявил посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью, опубликованном в журнале "Евразимут".

"Без всякого сомнения, ШОС - одна из важнейших точек приложения совместных усилий России и Китая, равно как и других партнеров по "десятке", в деле укрепления основ более справедливого многополярного мироустройства. И мы, и китайские друзья искренне заинтересованы в том, чтобы межгосударственное взаимодействие в Евразии развивалось на основе добрососедства, взаимной выгоды и баланса интересов, без гегемонии и враждебной блоковой политики",- отметил он.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в свою очередь подчеркнул, что "дело мира и развития человечества столкнулось с суровыми вызовами", поскольку сейчас во всем мире происходят глубокие изменения и "вспыхивают одна за другой международные и региональные горячие точки".

"Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственным крупным государством, Китай вносит всесторонний вклад в поддержание международного мира и безопасности, содействие глобальному развитию и процветанию, в совершенствование системы глобального управления, в укрепление межцивилизационного обмена и взаимообучение", - указал посол КНР.