Новое интервью Путина и контакты по альпинистке Наговициной. Темы брифинга Пескова

Отношения РФ и КНР, интервью главы государств китайским СМИ и продвижение переговорного процесса по Украине стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике Путина

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с Совбезом, а также ряд встреч, посвященных его рабочей поездке в Китай и на Восточный экономический форум: "Президент в Кремле сегодня в середине дня проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеосвязи".

Об интервью Путина

В Кремле рассчитывают, что интервью Путина китайским СМИ в преддверии визита в КНР "будет опубликовано сегодня ночью".

О ситуации с российской альпинисткой Наговициной

Российские власти и спасатели находятся в контакте с киргизскими коллегами по ситуации вокруг альпинистки Натальи Наговициной, оставшейся на пике Победы в Киргизии: "Наше МЧС, конечно же, координирует свои действия с киргизскими друзьями. Они синхронизируют свои действия. Вы знаете, что наши киргизские друзья предпринимали отчаянные усилия для спасения этой альпинистки".

О встрече Путина и Зеленского

Путин не исключает возможность встречи с Владимиром Зеленским, но она должна быть хорошо подготовлена: "Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне".

О переговорном процессе по Украине

Переговорный процесс по Украине сейчас "не бурлит", но РФ сохраняет заинтересованность в нем: "Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам".

Все детали беседы Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах урегулирования: "Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске. <…> Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно давать не целесообразно. В интересах урегулирования сейчас важно ввести работу в дискретном режиме".

Россия и Китай