Президент России 31 августа прибудет в Китай, где примет участие в саммите ШОС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 31 августа прибудет в Китай, где примет участие в саммите ШОС, а позже отправится во Владивосток на Восточный экономический форум. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Большая часть этой командировки пройдет Китае, где будет часть в городе Тяньцзин, где будет часть, посвященная саммиту ШОС и "ШОС плюс". Затем уже пекинская часть, посвященная двусторонним контактам между председателем Си Цзиньпином и президентом Путиным и торжествам по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне, в сопротивлении Японии и окончанию Второй мировой", - рассказал он.

Представитель Кремля добавил, что у Путина много двусторонних встреч в Китае. После этого российский лидер отправится во Владивосток и примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, сказал он.