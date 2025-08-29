Москва четко обозначает свои подходы, указала официальный представитель российского дипведомства

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала обратиться к американской стороне за разъяснениями заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса об "уступках" России по Украине.

"Я думаю, что нужно обращаться к американской стороне с просьбой о разъяснении того, о чем говорят их руководящие сотрудники, - сказала она на брифинге. - Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно".

Захарова сделала предположение, что, возможно, вице-президент США цитировал и развивал тезис, который был обозначен президентом США в апреле 2025 года, когда Дональд Трамп высказывался относительно уступок России. "Может быть, это просто была цитата его руководителя или ссылка на то, что было сказано. Я предполагаю, не могу точно сказать, но вот логическую цепочку могу предложить такую, а дальше вы уже уточняйте у американской стороны, что имелось в виду", - добавила дипломат.