В российском дипведомстве также обратили внимание, что не спадают темпы публичного прославления нацизма и нацистских деятелей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Режим Майи Санду идет по пути обеления нацизма и открыто с подачи Бухареста и Брюсселя отождествляет героизацию нацизма с "европейскими ценностями". Об этом говорится в докладе МИД РФ о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

"За борьбу с "русским миром" и советским мемориальным наследием местные националисты получают привилегии диктовать всему обществу понятие "правильного патриотизма". В этом плане отличился правящий в Молдавии режим псевдо-молдаванки Санду, который не только ускоренными темпами идет по общему для сателлитов Запада антиисторическому пути обеления нацизма, но уже открыто - с подачи Бухареста и еэсовского Брюсселя - отождествляет героизацию нацизма с "европейскими ценностями". Со стороны отдельных европейских лидеров звучит признание, что Украина сражается за эти самые "ценности", - отметили в МИД РФ.

Помимо Молдавии, страны Прибалтики, Польша и Украина также включились в кампанию по уничтожению на своей территории всего массива советского мемориального наследия в честь борцов с нацизмом и одновременно усиливают работу по фальсификации истории Второй мировой войны с целью оправдания нацизма. "Как и в предыдущих докладах по данной тематике, в документе также отражена линия большинства западных стран, направленная на нагнетание оголтелой русофобии. Подчеркнем, что все эти негативные тенденции проявились либо усилились, поскольку их провозгласили формой противодействия проводимой Россией специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса. Соответственно, открытая героизация нацизма, обеление его давних пособников и стали своеобразной формой поддержки нынешних сторонников нацизма в Киеве", - указано в докладе.

В дипведомстве обратили внимание, что не спадают темпы публичного прославления нацизма и нацистских деятелей. "По-прежнему проводятся кампании по искажению истории и фальсификации роли СССР в обеспечении Победы над нацизмом в Великой Отечественной и Второй мировой войнах и создании современной системы международных отношений", - отметили там.

"Сейчас очень хорошо видно, как Запад менял исторические концепции - от уравнивания нацистского режима с "тоталитарным" советским до попыток возложения всей ответственности за развязывание войны на Советский Союз и объявления его "преступником хуже Третьего рейха". А теперь уже отдельные адепты объединения с Европой отождествляют европейские ценности с нацизмом. Стоит ли после такого удивляться, что современные европейские силы пытаются принизить значение, а главное затушевать суть приговора Нюрнбергского трибунала", - подчеркнули в дипведомстве.