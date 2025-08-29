Меры будут приняты неизбежно, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ответные меры со стороны России неизбежно последуют, если в ЕС по инициативе Чехии ограничат свободу передвижения российских дипломатов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если эта чешская фантазия будет претворена в жизнь, неизбежно последуют, как я уже сказала, вынужденные меры реагирования с нашей стороны. Поверьте, как вы, наверное, заметили, мы принимаем ответные меры, они об этом знают", - сказала дипломат.

"Одним словом могу [оценить эту инициативу - прим. ТАСС], могу и несколькими. Давайте сначала одним - напрашиваются. Хочется им, видимо, чтобы и в ответ были приняты [меры]. Может быть, они считают, что их западноевропейские дипломаты много передвигаются по территории России, прямо запретить они это не могут, может быть, хотят, чтобы те деньги экономили на бензин, у них кризисы. И вот придумали такой интересный способ, находка", - с иронией отметила представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, в головах нынешних западноевропейских политиков "рождаются подобные навязчивые идеи, которые они начинают маниакально продвигать себе же во вред". "А для главы внешнеполитического ведомства это, по-моему, абсолютно еще и не профессионально", - добавила она.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что новый 19-й пакет санкций ЕС против России может содержать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.