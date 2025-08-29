Шойгу: талибы добились снижения производства опиума

Пик изготовления опиатов в Афганистане пришелся на второй срок президента США Барака Обамы, отметил секретарь Совета безопасности России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Производство наркотиков в Афганистане начало расти с момента американской операции в этой стране и достигло своего пика при президентстве Барака Обамы, однако "Талибан" смог переломить эту негативную тенденцию. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу для "Российской газеты".

Он обратил внимание, что в период первого нахождения талибов у власти в 2000 году они официально запретили выращивать мак в стране, добившись резкого, более чем в 10 раз, сокращения площадей его посевов, а производство опия к 2001 году уменьшилось до 185 тонн. "Однако в первый же год начала США и их союзниками военной операции "Несокрушимая свобода" выработка опия в Афганистане выросла до 3 400 тонн и в дальнейшем не снижалась. На третий год нахождения западников в Афганистане наркоплантации имелись во всех 34 провинциях страны. Часть производимого на тот период в стране опиума поступала по так называемому северному направлению через Центральную Азию в Россию", - отметил Шойгу.

"Максимальный же объем производства опиатов в Афганистане пришелся на второй срок президентства Барака Обамы и к 2017 году достиг 9 000 тонн. Это в 43 раза больше, чем до прихода американцев в Афганистан, - подчеркнул секретарь СБ РФ. - Причем основной поток производства концентрировался именно в тех провинциях, где располагались силы НАТО. Напрашивается вопрос об истинных целях нахождения блока в южноазиатской стране".

Затем, как указал Шойгу, менее чем через год после повторного прихода к власти, в апреле 2022 года правительство "Талибана" вновь объявило о запрете на выращивание опийного мака, а также на употребление, транспортировку и экспорт всех видов наркотиков. "В результате принятых мер уже в 2023 году площади посевов опийного мака, составлявшие ранее около 232 тыс. га, сократились на 95%, до 10,8 тыс. га, а производство опия упало до 333 тонн", - указал он.

"Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране. На сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Ликвидированы или существенно сокращены наркопосевы в юго-западных провинциях - Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые при нахождении США и их союзников приходилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков, жестко уничтожает подпольные лаборатории по их изготовлению", - добавил Шойгу.

"Таким образом, талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане. Начиная с 2021 года наблюдается сокращение присутствия героина и на российском наркорынке. Объемы его изъятия по стране снизились в три раза - с 1,4 тонны до 319 кг", - заключил секретарь российского Совбеза.