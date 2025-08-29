Захарова назвала безответственными слова Стубба об отношениях с Россией

Президент Финляндии заявлял, что восстановление отношений между РФ и Европой возможно после урегулирования конфликта на Украине

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Слова президента Финляндии Александера Стубба о будущем отношений с Россией являются безответственными и напоминают о психологической непереносимости. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Стубб заявил, что восстановление отношений между Россией и Европой возможно после урегулирования конфликта на Украине, однако их характер уже не будет прежним.

"Для таких проявлений, мне кажется, больше подходит медицинский термин "идиосинкразия". Вы знаете, что он означает? Он означает наличие психологической непереносимости, болезненной реакции на раздражитель эмоционального характера, которым для официального Хельсинки сегодня, конечно, является Россия", - отметила Захарова.

"Это все-таки президент Финляндии, президент страны, его народ выбирал. Финляндия, которая имеет свою историю. Как можно вот так безответственно делать заявления, которые в первую очередь наносят ущерб народу Финляндии?" - задалась вопросом дипломат.

Президент Финляндии неоднократно заявлял о перспективах восстановления отношений с РФ после окончания СВО. В апреле текущего года на пресс-конференции в Лондоне он отметил, что Хельсинки необходимо "морально подготовиться" к возобновлению связей с Москвой, а также утверждал, что европейские лидеры начали обсуждать возможность налаживания контактов с президентом России Владимиром Путиным.