В фокусе внимания будет тематика дальнейшей эволюции организации и совершенствование ее деятельности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа - 1 сентября, будет в первую очередь посвящен дальнейшей эволюции организации, развитию экономических связей и безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Лидеры государств-членов обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, наметят первоочередные шаги по комплексному продвижению кооперации в области политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей. В фокусе внимания, естественно, будет тематика дальнейшей эволюции организации и совершенствование ее деятельности, деятельности ее основных механизмов", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, востребованным в этом контексте представляется предстоящее решение о создании Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности в Ташкенте и Антинаркотического центра в Душанбе.

"Безусловно, лидеры ШОС не могут оставить без внимания тот факт, что саммит проходят в год 80-летия окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций - это центральная тема этого года", - добавила она.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, на саммите ШОС будут определены приоритеты экономического сотрудничества в таких сферах, как высокие технологии, инновации, искусственный интеллект, цифровая экономика, зеленая промышленность и транспортная взаимосвязанность. Затронутые на встрече темы, по словам дипломата, планируется конкретизировать на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в Москве с 17 по 18 ноября.

"Соответствующая работа уже активно ведется российской стороной", - заключила она.

Саммит ШОС состоится в городе Тяньцзине (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств - членов объединения и руководители 10 международных организаций.