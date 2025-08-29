Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на наиболее одиозное положение документа, демонстрирующее нацистскую сущность власти в Киеве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Законопроект Владимира Зеленского о демонтаже памятников и мемориалов, связанных с историей Великой Отечественной войны, является сатанизмом. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это так называемый закон, такой же, какие принимали в Третьем рейхе. Он потом был с позором отменен и вписан в самую страшную страницу истории Германии - позорную страницу, от которой страна отмывалась долгие десятилетия", - подчеркнула дипломат. "Сатанизм какой есть", - добавила она.

Захарова обратила внимание на наиболее одиозное положение документа, демонстрирующее враждебность к России и нацистскую сущность власти в Киеве, - воспевание так называемых борцов за независимость XX века и включение в закон личностей, совершавших "героические" поступки во имя Украины.

"Очевидно, что под этими борцами и личностями подразумеваются предатели украинского народа, губители Украины", - заключила представитель МИД РФ.