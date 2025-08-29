Официальный представитель российского дипведомства отметила, что РФ неоднократно обозначала предпосылки для возможного перезапуска договорного процесса

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Решение РФ о возвращении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет корректироваться в соответствии с обстановкой в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается перспектив нового соглашения на смену ДСНВ - российские подходы будут корректироваться в соответствии с всесторонним анализом эволюции ситуации в сфере безопасности и стратегической стабильности", - указала она.

Захарова отметила, что Россия неоднократно обозначала предпосылки для возможного перезапуска договорного процесса. "Ключевым препятствием остается нынешнее состояние требующих выправления российско-американских отношений, - добавила дипломат. - Кроме того, Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ. О чем ведется речь - неделимость безопасности, равноправие и взаимовыгодное взаимодействие, признание неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить соглашение, идущее на смену российско-американскому ДСНВ.

О договоре

ДСНВ был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.