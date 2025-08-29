Указом президента от 20 августа 2025 года им назначен Виктор Воропаев

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новый российский посол в Нигере Виктор Воропаев в ближайшее время прибудет в страну, где возобновляется работа посольства, и приступит к обязанностям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Указом президента РФ от 20 августа 2025 года послом России в Нигере назначен Воропаев Виктор Сергеевич. Ранее эту функцию по совместительству выполнял наш посол в Мали. Мы исходим из того, что новый глава диппредставительства в ближайшее время прибудет в страну, приступит к выполнению своих обязанностей", - указала дипломат.

Она рассказала, что для проведения подготовительных мероприятий, связанных с обеспечением начала работы посольства, предполагается направление в Нигер передовой группы дипломатов.

"Деятельность загранучреждения в этой стране была прекращена в 1992 году", - напомнила Захарова. "Решение о возобновлении его работы идет в русле проводимого Россией общего курса на укрепление многоплановых связей с дружественным Нигером. Перед нашими государствами сегодня стоит немало задач. Предпринимаются целенаправленные совместные усилия по наращиванию взаимовыгодного партнерства в политической, экономической, гуманитарной, иных сферах, - сообщила официальный представитель МИД РФ. - Осуществляются меры по совершенствованию договорно-правовой базы".

Кроме того, на финальном этапе находится согласование текста соглашения об учреждении российско-нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, отметила Захарова. "Мы видим, что со стороны отечественного бизнеса имеется интерес к выходу на перспективный нигерский рынок. Формат межправкомиссии призван способствовать продвижению практических проектов деловой кооперации, более эффективной координации действий заинтересованных ведомств, компаний", - подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД, открытие российской дипмиссии в Нигере "позволит добиться активизации контактов на различных уровнях между Москвой и Ниамеем и облегчит решение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".