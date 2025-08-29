Захарова не исключила визита Пашиняна в РФ в конце сентября

Премьер-министр Армении может принять участие в "Мировой атомной неделе"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила возможность визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву для участия в "Мировой атомной неделе", которая пройдет с 25 по 29 сентября.

"Я могу сказать, что в нашей стране ведется серьезная подготовительная работа, приглашения лидерам государств разосланы заблаговременно были, получили ответ от некоторых из них. Мы не исключаем приезда и премьер-министра Армении, но за подтверждением нужно обращаться к официальному Еревану", - проинформировала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

Официальный представитель дипведомства отметила, что РФ видит заинтересованность армянской стороны в продолжении продуктивного двустороннего сотрудничества в области мирного атома. "Наши атомщики вот уже в течение почти полувека с момента закладки Мецаморской АЭС в Армении регулярно обмениваются опытом. На данный момент Росатом вместе с армянскими специалистами осуществляет работы по продлению ее эксплуатации до 2036 года. Обсуждаются и вопросы новой генерации. Понимаем, что к этому вопросу партнеры хотят подойти основательно, оценить все возможные варианты", - добавила она.

Захарова также указала, что при этом фиксируются непрекращающиеся попытки недоброжелателей из западных стран дискредитировать российско-армянское взаимодействие в атомной сфере. Дипломат отметила, что российская сторона обратила внимание на "голословные, абсолютно ничем не подкрепленные заявления и утверждения о том, что действующая атомная станция якобы может скоро выйти из стоя" и представляет существенную угрозу. "Я просто напомню, что Мецаморская АЭС строилась специально под Армению с учетом сейсмологических, климатических особенностей республики, и безопасность станции неоднократно подтверждалась в МАГАТЭ. <...> Так что специалисты, в том числе и армянские, прекрасно понимают, где эта нечистоплотная пропаганда и фейки Запада, где действительно атомная отрасль переживает, мягко говоря, не лучшие времена, а где реальные надежные решения, которые с удовольствием воспринимаются и применяются во всем мире", - подчеркнула она.