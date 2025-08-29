Это событие будет иметь широкий международный резонанс, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Предстоящий саммит в Пекине в РФ и КНР рассматривают как ключевое событие для развития двусторонних отношений. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши страны участвовали в той страшной войне с одной стороны - с правильной стороны истории. Мы делали все, чтобы отстоять независимость и суверенитет, и все для того, чтобы мир уцелел под натиском человеконенавистнической идеологии - нацизма, фашизма, японского милитаризма. Мне кажется, уже очевидно: и в китайской, и в нашей прессе, и в региональных, и в мировых СМИ оценки (предстоящего саммита в Пекине - прим. ТАСС) примерно совпадают. Эмоциональная окраска разная, но смысл одинаковый", - отметила дипломат.

По ее словам, предстоящий визит президента России Владимир Путина в Китай станет "главным событием российско-китайских отношений", которое будет иметь широкий международный резонанс. Торжественная программа в Пекине, продолжила Захарова, включая военный парад на площади Тяньаньмэнь, на котором российский лидер примет участие в статусе главного гостя, продолжает серию памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Захарова напомнила, что президент РФ неоднократно отмечал, что в России помнят и высоко ценят вклад китайского народа в общую победу. "Боевое братство наших народов, сложившееся в суровые годы войны, остается одной из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений - всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы исходим из незыблемости общих позиций Москвы и Пекина в отстаивании исторической правды и справедливости, в борьбе с фальсификацией истории и пересмотром итогов Второй мировой войны", - заключила дипломат.