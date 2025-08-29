На парад в Пекин пригласили родственников военачальников Чуйкова и Василевского

В юбилейных торжествах помимо глав государств, руководителей международных организаций и ветеранов будут семьи тех, кто внес вклад в победу над Японией, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на парад победы в Пекине приглашены родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского.

"Вы помните, что лидеры также совместно участвовали в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Сейчас наш президент будет присутствовать на военном параде. Китайцы готовят такой масштабный военный парад, который пройдет по традиции на центральной площади Пекина - Тяньаньмэнь", - рассказал Ушаков. "Как китайские коллеги сообщают, на трибунах будут присутствовать 26 глав государств, руководители международных организаций, ветераны, родственники тех, кто внес победу над Японией. От нас, в частности, приглашены родственники прославленных советских военачальников Чуйкова и Василевского", - добавил Ушаков.