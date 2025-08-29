Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что российский лидер и глава РК встретятся второй раз за 2025 год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 3 сентября в Пекине проведет встречи с президентами Конго и Вьетнама Дени Сассу-Нгессо и Лыонг Кыонгом. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

"Парад, потом будет торжественный прием или обед, если хотите. После этого мы опять-таки окунемся в эти двусторонние мероприятия. Вначале президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Это второй контакт, кстати, у лидеров в текущем году. Затем президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг. Это первая встреча с момента избрания Кыонга на пост президента в октябре 2024 года", - рассказал Ушаков, напомнив, что Путин в июне 2025 года посещал с государственным визитом Вьетнам, а в мае этого года в Россию с официальным визитом приезжал генеральный секретарь То Лам.

При этом, по словам представителя Кремля, "очевидно, будут еще и другие встречи".