Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что на параде будет присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президента США Дональда Трампа среди подтвержденных гостей парада 3 сентября в Пекине нет. Таким образом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков прокомментировал возможность новой встречи лидеров России и США.

"Вы знаете, что касается Трампа, то я перечислил тех, кто будет участвовать. Не всех назвал, кто будет участвовать 3 сентября в параде и в обеде, но господина Трампа среди них нет. А [президент Азербайджана Ильхам] Алиев есть. Возможна ли встреча? Я не знаю", - сказал он.