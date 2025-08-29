Летом кандидатура государства была одобрена министрами иностранных дел организации, напомнил помощник российского лидера

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине лидеры государств - членов Организации примут решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге.

"Ожидается, что будет принято одно конкретное решение о представлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу. Летом этого года кандидатура Лаоса была одобрена министрами иностранных дел ШОС", - сказал Ушаков.