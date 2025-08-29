Некоторые из документов до сих пор прорабатываются, уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пакет из почти 20 документов запланирован к подписанию в Пекине по итогам российско-китайских переговоров в рамках предстоящего визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Всего заключенных соглашений планируется около 20, некоторые из них до сих пор прорабатываются. Так что мы уже объявим об этом несколько позже", - сказал Ушаков.

По его словами, Китай занимает первое место среди российских внешнеторговых партнеров, а РФ - пятое место среди торговых контрагентов КНР (после США, Японии, Республики Корея и Вьетнама, не считая Гонконга и Тайваня). В 2024 г. взаимный товарооборот вырос на 7,5% и достиг рекорда в $244,9 млрд. Наращиваются масштабы финансового сотрудничества, свыше 95% расчетов осуществляется в рублях и юанях.

Как отметил Ушаков, в "портфеле" инвестиционной межправительственной комиссии сейчас имеется 86 совместных проектов на сумму более $200 млрд. Приоритетом двустороннего практического сотрудничества, по его словам, является энергетика. Россия является одним из основных поставщиков энергоресурсов в Китай и занимает по итогам 2024 г. первое место по экспорту трубопроводного газа и нефти, второе - по поставкам угля и третье - по СПГ.

"Успешно реализуются российско-китайские проекты по добыче и переработке углеводородов в арктической зоне и на Дальнем Востоке России. Продолжаются работы по сооружению новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Высокими темпами развивается промышленная кооперация, в том числе по локализации производства китайских автомобилей в России. Взаимодействуем в области судостроения и авиастроения. Тесная кооперация налажена в сфере высоких технологий и мирного космоса в том числе по вопросам создания Международной научной лунной станции", - добавил Ушаков

Он также отметил, что идет работа над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на китайский рынок.