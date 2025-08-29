Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова прокомментировала размещение военных кораблей США у побережья Венесуэлы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия категорически не приемлет угрозы силой суверенным государствам и выражает солидарность с народом Венесуэлы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с размещением военных кораблей США у побережья Венесуэлы.

"Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств в качестве инструмента внешней политики и выражает солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики Венесуэла, которая обладает неотъемлемым правом свободно определять свой политический, экономический и социальный путь без давления извне, в мирной обстановке", - указала дипломат.

Захарова напомнила, что в ходе телефонного разговора с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомесом 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил всестороннюю поддержку усилий действующего венесуэльского руководства в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости. "Мы находимся в самом тесном, прямом и доверительном контакте с венесуэльской стороной в духе отношений стратегического партнерства с учетом развивающейся ситуации", - говорится в комментарии.

Как подчеркнула официальный представитель, Россия заинтересована в стабильном и независимом развитии латиноамериканского региона. "Рассчитываем, что страны Латинской Америки, решением лидеров Сообщества латиноамериканских и карибских государств в 2014 году провозгласившие континент зоной мира, будут жить и процветать без конфликтов и вооруженных интервенций. Практики силового вмешательства и методы цветных революций должны навсегда остаться в прошлом", - добавила она.