Россия призывает Японию пересмотреть решение

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает размещение наземного комплекса "Тифон" на базе США в Японии как очередной дестабилизирующий шаг со стороны Вашингтона. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассматриваем это как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД (ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС) наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира", - говорится в комментарии.

Россия призывает правительство Японии изменить решение о размещении наземного комплекса "Тифон" на своей территории, в противном случае ответственность за деградацию в регионе будет лежать на Токио.

"Призываем правительство Японии пересмотреть принятое решение по вопросу размещения "Тифонов". В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне", - указала Захарова.