29 августа, 19:27,
обновлено 29 августа, 19:47
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Рябков: Россия не позволит сорвать достигнутые на Аляске понимания

Это первоочередная задача, заявил заместитель министра иностранных дел РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Москва работает над тем, что не дать сорвать противникам урегулирования на Украине достигнутые между РФ и США на Аляске понимания. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли шанс, что президент США Трамп посетит Москву. - Что будет дальше? Это вопрос отдельный". 

