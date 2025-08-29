Официальный представитель МИД отметила, что "Раши" - это вовсе не Россия, а устоявшийся акроним от имени "рабби Шломо Ицхаки" - крупнейшего средневекового комментатора Талмуда и Танаха

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Украины проявили свою безграмотность даже в использовании термина "рашизм". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавно подписанный Владимиром Зеленским закон о "государственной политике национальной памяти украинского народа", в котором используется термин "рашизм".

"В своей ненависти к России неучи с Банковой умудрились узаконить оскорбление раввина XI века, человека, которого читают миллионы иудеев по всему миру. Ряд исследователей даже считают Раши одним из создателей французского языка, - написала она. - А вот с точки зрения Киева, его учение - это теперь некая «тоталитарная идеология». Крайне показательное проявление языковой и моральной безграмотности".

Захарова обратила внимание, что в славянских языках слова, оканчивающиеся на "изм" строятся по одному принципу: добавление суффикса к корню. "Логика проста и прозрачна. По этой модели «рашизм» может означать лишь одно - Учение Раши", - указала дипломат.

Официальный представитель отметила, что "Раши" - это вовсе не Россия, а устоявшийся акроним от имени "рабби Шломо Ицхаки" - крупнейшего средневекового комментатора Талмуда и Танаха, который был духовным лидером и общественным деятелем еврейства Cеверной Франции. "Прежде чем радоваться собственной «находчивости», киевским законодателям стоило открыть словарь или исторический справочник", - добавила она.

По словам дипломата, там, где нормальное государство формирует законы для будущего, "в Киеве пишут языковые пасквили и тут же загоняют себя в ловушку исторического невежества". "Заигравшись с нацизмом, на Банковой пришли к святотатству. Зеленский со своим «Слугой народа» превратил собственный парламент в лингвистический цирк, а сам режим был выставлен на посмешище. Снова", - подчеркнула Захарова.