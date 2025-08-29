Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что требования Владимира Зеленского торпедируют дипломатические усилия президента США Дональда Трампа и его администрации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Требования Владимира Зеленского по гарантиям безопасности Украины будут способствовать не урегулированию конфликта, а его эскалации. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Зеленский перечислил в качестве гарантий безопасности Украины обеспечение ВСУ финансированием и оружием с сохранением текущей численности войск, сохранение санкций против России и готовность со стороны партнеров поддержать Украину. Последний пункт он назвал "НАТО-лайт".

"Сентенции Зеленского не про гарантии мира и безопасности. Скорее, про гарантии дальнейшей эскалации и продолжения войны. До последнего украинца и полного разрушения страны. Хочет "НАТО-лайт"? То есть облегченный, но, по сути, столь же агрессивный клон антироссийского плацдарма на Украине?!" - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Председатель думского комитета подчеркнул, что Зеленский "мира не хочет и лишь юродствует, выдвигая заведомо неприемлемые требования". Это, по мнению депутата, торпедирует дипломатические усилия президента США Дональда Трампа и его администрации.

Парламентарий указал, что Украина не должна получать никакие гарантии безопасности в обход России. "Речь, прежде всего, должна идти об устойчивом мире, где обеспечены безъядерный и внеблоковый статус Украины, ее денацификация и демилитаризация. А также защита прав русскоязычных, прекращение гонений на православную церковь, признание территориальных реалий", - заключил Слуцкий.