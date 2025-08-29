Исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что "человеческие страдания становятся средством достижения узкокорыстных внешнеполитических целей"

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Жизни мирных граждан Украины при соучастии Запада превращаются в разменную монету, истинная причина гибели людей лицемерно замалчивается. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"На наших глазах при соучастии западных членов СБ (Совета Безопасности ООН - прим. ТАСС) жизни мирных жителей Украины превращаются в разменную монету, а человеческие страдания становятся средством достижения узкокорыстных внешнеполитических целей. На фоне безнадежного лицемерия наших западных коллег и их нежелания раскрывать истинную причину гибели людей, в ситуации уже давно разобрались украинские граждане. Они быстро поняли, что опасность для них представляют именно украинские системы ПВО, а не российские удары", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский дипломат обратил внимание на то, что жители Украины в социальных сетях "предупреждают друг друга именно о размещении рядом с домами комплексов ПВО и военных производств, иронизируя" над Западом и его "неуклюжими попытками выгородить преступный киевский режим".

"Выпячивая жертвы и разрушения в украинских городах, западные инициаторы сегодняшней встречи по обыкновению сознательно игнорируют ведущуюся ВСУ преднамеренную охоту на мирных граждан, включая женщин, детей и пожилых людей на территории России. А ведь укронацисты целенаправленно направляют ударные беспилотники по многоквартирным и частным жилым домам, гражданскому легковому транспорту, сельхозтехнике, работающей в поле на уборке урожая, коммерческим и социальным объектам. Ежедневно по российским регионам запускаются десятки и сотни беспилотников", - подчеркнул Полянский.