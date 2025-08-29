Дмитрий Полянский указал на "некоторый оптимизм" в связи с пониманием необходимости устранения первопричин конфликта в США

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позитивные сдвиги в понимании украинского конфликта, достигнутые на саммите на Аляске, "до потери сна" пугают киевские власти и их европейских покровителей.

"Некоторый оптимизм внушает то, что некоторые наши партнеры, в первую очередь в Соединенных Штатах, все отчетливее понимают необходимость устранения первопричин конфликта, - сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. - Подобные тенденции, проявившиеся в частности в ходе недавнего российско-американского саммита на Аляске, до потери сна пугают не только режим Зеленского, но и его европейских покровителей".

По его утверждению, из-за этого страха они "бросили все силы на то, чтобы пытаться отыграть достигнутые на Аляске позитивные понимания или хотя бы извратить их". "Наиболее явно сейчас это проявляется применительно к вопросам безопасности", - заключил дипломат.