Путин: хорошие отношения России и Китая стабилизируют мировую политику

Президент России призвал две крупнейшие державы Евразии не игнорировать актуальные вызовы и угрозы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Крепкие отношения России и Китая - значимый фактор в мировой политике. Они выступают и в качестве "стабилизатора" на планете, отметил президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"Сотрудничество России и Китая в многосторонних форматах - огромный пласт наших отношений и, безусловно, значимый фактор глобальной политики, - указал президент РФ. - Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора".

"Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы - как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира", - пояснил Путин.

Как поделился Путин, Россия и Китай, обмениваясь мнениями по ключевым международным вопросам, раз за разом видят, что у двух стран "широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы".