МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, сыграв ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом", - подчеркнул Путин.

Президент указал, что в суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений.