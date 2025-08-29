По мнению российского лидера, "исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем, дающим пример, каким должен быть равноправный диалог с зарубежными партнерами. Такое мнение российский лидер высказал в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам", - сказал Путин.

По его мнению, "исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни". "Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами. И в России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с нашей страной", - подчеркнул российский лидер.