Помощь Пекина позволила Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, подчеркнул президент

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия всегда будет помнить, что именно сопротивление Китая помешало Японии в 1941-1942 годах напасть на Советский Союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941-1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину", - указал Путин.

Это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы, подчеркнул он.