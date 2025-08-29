Взаимодействие двух стран также способствовало конструктивному обсуждению проблем послевоенного устройства мира и активизации антиколониального движения, отметил президент

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Тесное сотрудничество СССР и Китая сыграло важную роль при формировании антигитлеровской коалиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Тесное взаимодействие двух наших стран стало также важным элементом в формировании антигитлеровской коалиции, способствовало становлению китайского государства в качестве великой державы, а также конструктивному обсуждению проблем послевоенного устройства мира, активизации антиколониального движения", - рассказал Путин.