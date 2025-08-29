Кроме того, вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов игнорируются, заявил президент России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Итоги Второй мировой войны фактически пересматриваются в ряде западных стран, а вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов игнорируются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов", - подчеркнул Путин.

"В основе таких опасных тенденций - нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм", - пояснил российский лидер.