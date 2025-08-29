Путин назвал знаковым участие Си Цзиньпина в праздновании 80-летия Победы в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участие председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятиях в Москве в честь 80-летия Великой Победы имело знаковое, символичное значение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа в преддверии визита в Китай.

"Участие председателя КНР Си Цзиньпина в российских мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, имело знаковое, глубоко символичное значение", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в этой связи было подписано Совместное заявление России и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.