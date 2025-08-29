Глава российского государства добавил, что вместе с китайским коллегой в Пекине они воздадут должное общему подвигу отцов, дедов и прадедов, победивших милитаристскую Японию

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином им удастся обсудить весь спектр тем двусторонней повестки, начиная от экономики, заканчивая международными проблемами. Об этом российский лидер заявил в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в Китай.

"Что касается российско-китайских переговоров - они пройдут в Пекине. Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам", - сказал Путин.

Глава российского государства также добавил, что вместе со своим китайским коллегой в Пекине они воздадут должное общему подвигу отцов, дедов и прадедов, вместе победивших милитаристскую Японию, что позволило поставить окончательную точку во Второй мировой войне. "Почтим память тех, кто скрепил кровью боевое братство наших народов, отстоял свободу, независимость наших государств, их право на суверенное развитие", - сказал Путин.

Говоря о визите председателя КНР В Москву в мае 2025 года, президент РФ назвал своего визави другом и отметил, что его визит "прошел с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку" в России. "Приезд был приурочен к священной для нас дате - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и уже поэтому стал глубоко символичным с точки зрения развития российско-китайских отношений. Мы подтвердили стратегический выбор наших народов в пользу укрепления традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу", - констатировал Путин, напомнив, что на торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем.

Президент РФ также подчеркнул, что в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне были весьма плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества двух держав, а по итогам принято развернутое совместное заявление, подписан солидный пакет двусторонних документов.