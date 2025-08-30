Андрей Грозов напомнил, что официально Украина не выходила из Содружества

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Киев по-прежнему придерживается курса на свертывание многостороннего взаимодействия в формате СНГ, несмотря на то, что Украина все еще участвует в сотне соглашений. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Пока киевские власти взяли курс на сворачивание своего взаимодействия в формате СНГ", - констатировал он.

Грозов напомнил, что "официально Киев не выходил из Содружества, но идет по пути выхода из многосторонних соглашений, причем во всех сферах". "Но, тем не менее, остается более сотни соглашений, в которых Украина участвует. Однако, Киев практически свернул всю работу в рамках механизмов многостороннего сотрудничества в формате СНГ", - отметил постпред.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.