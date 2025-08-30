Андрей Грозов уточнил, что в рамках Содружества "нет закрытых тем"

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Урегулирование украинского кризиса может обсуждаться в ходе осенних заседаний Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, закрытых тем в Содружестве нет. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности обсуждения данной темы, постпред отметил, что "в рамках Содружества обсуждаются любые вопросы". "У нас нет закрытых тем. Если есть необходимость, будут какие-то, соответственно, вопросы со стороны наших партнеров, руководителей делегаций, конечно, эти вопросы будут рассмотрены", - пояснил Грозов.

"Мы готовы всегда, открыты к обсуждению, изложению наших позиций, оценок соответствующих региональных сюжетов, в том числе и урегулирования украинского конфликта", - подчеркнул постпред РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.