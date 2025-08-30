Причиной стал курс западных стран на сдерживание России, пояснил Андрей Грозов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Давление на страны СНГ со стороны группы западных стран усилилось в связи с тем, что они взяли курс на сдерживание Российской Федерации. Однако сложности стимулируют решимость стран-участниц развивать интеграцию. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Вы спросили про сложности. Сложности, конечно, имеют место быть. Они во всем мире одни и те же. Есть сложности внутреннего порядка, есть сложности в двусторонних отношениях государств - участников СНГ. Ну и есть, конечно же, факторы внешнего воздействия на то, что происходит на пространстве Содружества", - рассказал постпред.

Грозов отметил, что "группа государств западного сообщества решила узурпировать право диктовать условия существования другим". "Попытки навязывания искусственных и чуждых идей и ценностей, политические амбиции, желание обогащения за счет чужих ресурсов. Эти попытки начались не сегодня, не вчера, а осуществляются уже на протяжении длительного времени", - пояснил он.

По словам Грозова, такие попытки давления "в последнее время усилились в связи с взятой на вооружение западным сообществом концепцией сдерживания Российской Федерации, которая играет ключевую роль во всех интеграционных процессах на пространстве СНГ". "Стремление разорвать многолетние связи между нашими странами, противопоставить их друг другу, создать какой-то конфликтный потенциал - это все не прекращается. Конечно, мы учитываем эти факторы в своей работе, и это определенным образом влияет на наше сотрудничество. Сложности, которые есть в процессе взаимодействия, тем не менее, являются хорошим стимулом для того, чтобы двигаться вперед", - резюмировал постпред РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.