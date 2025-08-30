Постпред РФ: экономическое взаимодействие в СНГ развивается быстрее

Западное давление оказало на Содружество положительное влияние, отметил Андрей Грозов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Экономическое взаимодействие стран - участниц СНГ развивается более высокими темпами, чем в интеграционных объединениях западных сообществ, несмотря на давление и санкции со стороны Запада. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Отвечая на вопрос, оказало ли западное давление на Содружество какое-либо положительное влияние, постпред РФ отметил, что "конечно же, оно сказывается".

"Но вот на заседании глав правительств, которое состоялось в Душанбе, было подчеркнуто, что несмотря на многотысячные санкции, введенные в отношении России, Белоруссии, угрозы вторичных санкций в отношении наших партнеров по Содружеству, все равно экономическое взаимодействие развивается и развивается более высокими темпами, чем в тех же интеграционных объединениях западных сообществ", - подчеркнул Грозов.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.