Этот язык является официальным в рамках работы стран Содружества, отметил Андрей Грозов

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Востребованность русского языка в странах СНГ растет, существенных проблем с использованием русского в Содружестве не возникает. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

"Что касается позиций русского языка в СНГ в целом, то востребованность его изучения растет, и мы это отмечаем. Государства СНГ обращаются к Российской Федерации, так как есть потребность в преподавателях русского языка, видим заинтересованность в подготовке своих преподавателей русского языка", - рассказал он.

Грозов подчеркнул, что на пространстве СНГ "особых каких-то проблем с русским языком не возникает". "В ряде стран он является государственным языком, а в некоторых - официальным языком и языком межнационального общения. И вообще у нас работа в рамках организации ведется на русском, это рабочий язык, официальный язык организации", - отметил постпред.