Президент России отметил, что город динамично развивается и уверенно смотрит в будущее

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ессентуков с 200-летием города, назвав его жемчужиной Северного Кавказа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь родным городом, прошедшим путь от небольшой казачьей станицы до всемирно известного курорта, настоящей жемчужины Северного Кавказа, значимыми достижениями многих поколений земляков, которые внесли огромный вклад в становление туризма и курортного дела в нашей стране. С историей Ессентуков навсегда связаны имена талантливых ученых, врачей, организаторов здравоохранения, выдающихся деятелей отечественной культуры К. С. Станиславского и Ф. И. Шаляпина, С. С. Прокофьева и С. В. Рахманинова, А. М. Горького и А. И. Куприна", - говорится в послании главы государства.

Президент отметил, что город динамично развивается и уверенно смотрит в будущее - строятся и возрождаются объекты санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного комплексов, реализуются масштабные инициативы в сфере экологии, туризма, спорта, транспорта.

"Подчеркну, мы и дальше будем осуществлять программы, направленные на повышение благосостояния жителей Ессентуков, создание здесь современных рабочих мест и комфортных общественных пространств, широких возможностей для самореализации молодежи", - отметил Путин, пожелав жителям города успехов.